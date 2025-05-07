В Кремле объяснили, почему России неинтересно возвращаться в G8

Песков: Россия не считает формат G8 актуальным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что участие в G8 не входит в приоритеты внешней политики РФ
Песков заявил, что участие в G8 не входит в приоритеты внешней политики РФ Фото:

Россия не считает формат «Большой восьмерки» (G8) актуальным и заинтересованным для себя, поскольку центр мирового экономического развития сместился в другие регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов», — подчеркнул Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что участие в этом формате не входит в приоритеты российской внешней политики.

Россия была исключена из состава «Большой восьмерки» в 2014 году после событий вокруг Крыма, и с тех пор обсуждалась возможность ее возвращения в формат G7. Ранее президент США Дональд Трамп называл это решение ошибочным, однако подчеркивал, что сейчас не считает возвращение России актуальным. Российская сторона неоднократно заявляла, что не рассматривает участие в G8 как приоритет, поскольку мировые экономические процессы формируются с участием других государств и объединений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не считает формат «Большой восьмерки» (G8) актуальным и заинтересованным для себя, поскольку центр мирового экономического развития сместился в другие регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов», — подчеркнул Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что участие в этом формате не входит в приоритеты российской внешней политики. Россия была исключена из состава «Большой восьмерки» в 2014 году после событий вокруг Крыма, и с тех пор обсуждалась возможность ее возвращения в формат G7. Ранее президент США Дональд Трамп называл это решение ошибочным, однако подчеркивал, что сейчас не считает возвращение России актуальным. Российская сторона неоднократно заявляла, что не рассматривает участие в G8 как приоритет, поскольку мировые экономические процессы формируются с участием других государств и объединений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...