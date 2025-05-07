В Кремле объяснили, почему России неинтересно возвращаться в G8

Россия не считает формат «Большой восьмерки» (G8) актуальным и заинтересованным для себя, поскольку центр мирового экономического развития сместился в другие регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы уже много лет говорим, что этот формат нам неинтересен, потому что мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль. Ибо центр экономического развития сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов», — подчеркнул Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что участие в этом формате не входит в приоритеты российской внешней политики.
Россия была исключена из состава «Большой восьмерки» в 2014 году после событий вокруг Крыма, и с тех пор обсуждалась возможность ее возвращения в формат G7. Ранее президент США Дональд Трамп называл это решение ошибочным, однако подчеркивал, что сейчас не считает возвращение России актуальным. Российская сторона неоднократно заявляла, что не рассматривает участие в G8 как приоритет, поскольку мировые экономические процессы формируются с участием других государств и объединений.
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