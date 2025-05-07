07 мая 2025

«Аэрофлот» и «Россия» вернут деньги пассажирам отмененных рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Две авиакомпании пообещали вернуть деньги пассажирам отмененных рейсов
Две авиакомпании пообещали вернуть деньги пассажирам отмененных рейсов Фото:

«Аэрофлот» и «Россия» вернут денежные средства пассажирам отмененных рейсов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Если путешественники брали билет через сайт, средства придут автоматически», — объяснили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что в течение трех дней после возврата денежных средств туристам предоставляется возможность оформить новый билет на другую дату с сохранением маршрута, тарифа и класса обслуживания. Пассажирам, которые приобрели билеты через агентства, необходимо обращаться непосредственно к своему поставщику услуг.

Из-за атаки на Москву украинских дронов было отменено или перенесено порядка 350 рейсов. По предварительным данным, эта ситуация отразилась на планах примерно 60 тысяч пассажиров.

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«Аэрофлот» и «Россия» вернут денежные средства пассажирам отмененных рейсов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Если путешественники брали билет через сайт, средства придут автоматически», — объяснили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что в течение трех дней после возврата денежных средств туристам предоставляется возможность оформить новый билет на другую дату с сохранением маршрута, тарифа и класса обслуживания. Пассажирам, которые приобрели билеты через агентства, необходимо обращаться непосредственно к своему поставщику услуг. Из-за атаки на Москву украинских дронов было отменено или перенесено порядка 350 рейсов. По предварительным данным, эта ситуация отразилась на планах примерно 60 тысяч пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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