В Германии неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии

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Дахау был первый концлагерь, созданный на территории нацистской Германии
Дахау был первый концлагерь, созданный на территории нацистской Германии Фото:

В Германии неизвестные лица повредили венки, возложенные Россией и Белоруссией к мемориальной плите на территории бывшего концлагеря Дахау. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

«Неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии, которые 6 мая были возложены к памятной плите», — передает ТАСС слова посольства. Они добавили, что инцидент произошел после траурных мероприятий 6 мая, посвященных памяти погибших красноармейцев. В церемонии участвовали российские и белорусские дипломаты, а также местные жители. 

Мемориальные мероприятия прошли на месте бывшего стрельбища СС, где в 1944 году погибли 92 советских военнопленных, участников подпольного сопротивления. Посольство России в Германии осудило осквернение венков и призвало к уважению исторической памяти.

Дахау стал первым нацистским концлагерем, начавшим работу в марте 1933 года недалеко от Мюнхена. За годы войны здесь погибли десятки тысяч узников, включая советских граждан, а освобождение пленников прошло в апреле 1945 года.

В западноевропейских странах систематически оскверняют и разрушают мемориалы советским воинам, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова. В ближайшее время будет опубликован доклад, подробно описывающий масштабы и формы этого вандализма, включая случаи эксгумаций и уничижительного отношения к памятникам.

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В Германии неизвестные лица повредили венки, возложенные Россией и Белоруссией к мемориальной плите на территории бывшего концлагеря Дахау. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ. «Неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии, которые 6 мая были возложены к памятной плите», — передает ТАСС слова посольства. Они добавили, что инцидент произошел после траурных мероприятий 6 мая, посвященных памяти погибших красноармейцев. В церемонии участвовали российские и белорусские дипломаты, а также местные жители.  Мемориальные мероприятия прошли на месте бывшего стрельбища СС, где в 1944 году погибли 92 советских военнопленных, участников подпольного сопротивления. Посольство России в Германии осудило осквернение венков и призвало к уважению исторической памяти. Дахау стал первым нацистским концлагерем, начавшим работу в марте 1933 года недалеко от Мюнхена. За годы войны здесь погибли десятки тысяч узников, включая советских граждан, а освобождение пленников прошло в апреле 1945 года. В западноевропейских странах систематически оскверняют и разрушают мемориалы советским воинам, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова. В ближайшее время будет опубликован доклад, подробно описывающий масштабы и формы этого вандализма, включая случаи эксгумаций и уничижительного отношения к памятникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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