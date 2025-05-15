Трамп готов приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах по Украине

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Трамп готов 16 мая приехать в Стамбул
Трамп готов 16 мая приехать в Стамбул Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент США Дональд Трамп выразил готовность прибыть 16 мая в Стамбул для возможного участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, если в этом появится необходимость. Об этом сообщил сам американский лидер.

«Я могу поехать в Стамбул в пятницу», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов Штатов и Катара. Его слова передают в соцсети Х.

В четверг, 15 мая, в Стамбуле состоятся прямые переговоры между делегациями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской переговорной группы, которая примет участие во встрече с украинскими представителями. Возглавляет российскую делегацию помощник главы РФ Владимир Мединский. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность прибыть 16 мая в Стамбул для возможного участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, если в этом появится необходимость. Об этом сообщил сам американский лидер. «Я могу поехать в Стамбул в пятницу», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов Штатов и Катара. Его слова передают в соцсети Х. В четверг, 15 мая, в Стамбуле состоятся прямые переговоры между делегациями России и Украины. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской переговорной группы, которая примет участие во встрече с украинскими представителями. Возглавляет российскую делегацию помощник главы РФ Владимир Мединский. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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