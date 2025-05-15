Минпромторг работает над законом об ограничении продавцов на маркетплейсах

Минпромторг России подготовил законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов в стране. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
«Мы будем регулировать. Сейчас законопроект готов», — заявил Роман Чекушов в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi, его слова передает ТАСС. Он уточнил, что главное — чтобы товар на маркетплейсе для потребителя был равнозначен традиционному: честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный. Также замглавы Минпромторга подчеркнул, что маркетплейсы становятся полноценным каналом продаж для граждан, однако традиционная розница не потеряет своих позиций.
Мероприятие Mallpic Sochi, где выступал Роман Чекушов, проходит в Сочи с 15 по 18 мая. В рамках выставки и конференции организована деловая и образовательная программа для участников рынка жилой, коммерческой, индустриальной и инвестиционной недвижимости. Организатором события выступает Союз торговых центров.
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