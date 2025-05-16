Глава МИД Турции: РФ и Украина договорились о новой встрече

Делегации России и Украины достигли соглашения о проведении новой встречи. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече», — заявил Фидан после переговоров России и Украины. Стороны выразили готовность продолжить переговорный процесс для поиска путей урегулирования конфликта.
В Стамбуле завершились переговоры между российской и украинской делегациями. Они продлились менее двух часов. Руководитель российской делегации Владимир Мединский отметил, что Россия осталась довольна итогами встречи.
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