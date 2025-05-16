Глава МИД Турции: РФ и Украина договорились о новой встрече

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Стороны выразили готовность продолжить переговорный процесс
Стороны выразили готовность продолжить переговорный процесс Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Делегации России и Украины достигли соглашения о проведении новой встречи. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече», — заявил Фидан после переговоров России и Украины. Стороны выразили готовность продолжить переговорный процесс для поиска путей урегулирования конфликта.

В Стамбуле завершились переговоры между российской и украинской делегациями. Они продлились менее двух часов. Руководитель российской делегации Владимир Мединский отметил, что Россия осталась довольна итогами встречи.

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Делегации России и Украины достигли соглашения о проведении новой встречи. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. «Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече», — заявил Фидан после переговоров России и Украины. Стороны выразили готовность продолжить переговорный процесс для поиска путей урегулирования конфликта. В Стамбуле завершились переговоры между российской и украинской делегациями. Они продлились менее двух часов. Руководитель российской делегации Владимир Мединский отметил, что Россия осталась довольна итогами встречи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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