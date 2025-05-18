Короткая стрижка и рюкзак: европейцев учат, как вычислить российского шпиона

Французский телеканал LCI опубликовал сюжет, в котором перечислил «характерные признаки» российских диверсантов и шпионов на территории страны. На это обратил внимание военный эксперт Борис Рожин. В числе признаков выделили следующие: спортивное телосложение, военная форма, рюкзак и неопрятный вид.
«По мнению экспертов французского ТВ, основными признаками русских разведчиков являются: военная одежда, короткая стрижка, спортивное телосложение, наличие российских или белорусских документов, рюкзак и неопрятный внешний вид», — перечислил Рожин, ссылаясь на эфир LCI. Кроме того, источники телеканала советуют обращать внимание на людей, которые живут в лесу недалеко от водоемов или в заброшенных зданиях.
Ранее сообщалось, что Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) рассылает новым сотрудникам правительства и парламента предупреждения с рекомендациями быть бдительными и избегать контактов с возможными «русскими шпионами». В частности, парламентариям и их помощникам советуют проявлять осторожность даже при случайных знакомствах, а также не вступать в необдуманные романтические отношения, чтобы избежать рисков со стороны иностранных разведок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.