«Единая Россия» начинает электронное предварительное голосование

Партия «Единая Россия» запускает электронное предварительное голосование в регионах, где в сентябре 2025 года пройдут выборы. Как сообщает пресс-служба партии, процедура начнется в полночь 19 мая на специальном сайте PG.ER.RU и завершится 25 мая.
«„Единая Россия“ дает старт электронному предварительному голосованию-2025. Оно пройдет с 19 по 25 мая в регионах, где в сентябре состоятся выборы», — написали на сайте партии. Для защиты процедуры от внешних вмешательств и сохранения данных избирателей ключ шифрования блокчейна был разделен на четыре части, которые разместили в специальных сейф-пакетах у представителей партии и экспертов.
Фрагменты ключа будут помещены в специальные сейф-пакеты и останутся там до окончания голосования 25 мая. Ответственными за хранение назначены член Генсовета партии, Герой России и сенатор Александр Карелин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент Фонда информационной демократии Илья Массух, а также председатель Центрального совета сторонников партии и зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Замруководителя «Единой Россия» в Госдуме Евгений Ревенко напомнил, что участие в процедуре предварительного голосования является необходимым условием для всех, кто планирует выдвигаться в качестве кандидата от партии. Сенатор Сергей Перминов, входящий в состав Генсовета «Единой России», сообщил о реализации партийных инициатив, направленных на поддержку участников СВО. В частности, были подготовлены специальные образовательные модули, призванные способствовать приобретению новых навыков. Кроме того, для этой категории сохранена особая квота: к набранным ими голосам будет дополнительно прибавлено 25%.
По словам Перминова, в текущем предварительном голосовании принимают участие 940 бойцов и ветеранов спецоперации. Наибольшее число кандидатов из числа участников СВО зарегистрировано в Республике Дагестан — 117 человек, в Челябинской области — 83 и в Воронежской области — 81 человек.
«Никаких ботов, никаких искусственных накруток электронной явки с использованием данной системы быть не может. Элементом безопасности является использование блокчейна. Наряду с процедурой шифрования это обеспечивает тайну голосования, а также невозможность вмешательства в итоговый результат», — отметила замруководителя Центрального исполкома партии Владимир Петров.
По словам президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, специалисты компании обеспечат безопасность проведения предварительного голосования, несмотря на постоянные кибератаки на государственные ресурсы. Партия «Единая Россия» организовала работу ситуационного центра для наблюдения за процессом электронного предварительного голосования. Аналогичные центры будут открыты во всех субъектах, где проводится эта процедура.
«Мы подведем итоги предварительного голосования 25 мая. Главное, чтобы итоги процедуры не вызывали никаких сомнений у каждого проголосовавшего и победили сильнейшие», — заключил Перминов.
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