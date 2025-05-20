На главном экономическом форуме России Свердловская область расскажет об успехах в цифровизации

Уральские чиновники и производственники готовятся к Петербургскому международному экономическому форуму, который состоится 18–21 июня. На нем Свердловская область поделится результатами реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», о промежуточных итогах которого URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.
В прошлом году на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин поставил задачу сформировать цифровые платформы во всех отраслях экономики до 2030 года. «В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта „Экономика данных“, — отметил он.
В Свердловской области нацпроект успешно реализуется в приоритетном порядке. Как рассказали в правительстве региона, активно идет интеграция региональных и федеральных информационных систем для оптимизации управления. Совершенствуется цифровая инфраструктура — расширяется сеть доступа в интернет, проходит модернизация дата-центров, внедряются «умные» решения в городской среде. Продолжается цифровизация самих госуслуг — обеспечен перевод всех социально значимых услуг в электронный формат, включая здравоохранение, образование и ЖКХ. Появляются цифровые сервисы и для бизнеса — область в числе пилотных регионов участвует в запуске сервиса для сбора и обработки обратной связи от инвесторов и предпринимателей.
Для поддержки и развития производственных компаний региона, в том числе сектора высоких технологий, уже запущена цифровая экосистема «Космос» (проект реализуется Корпорацией развития Среднего Урала). Ожидается, что данная цифровая платформа обеспечит ее участникам экспертную и кадровую поддержку, доступ к инновациям и технологиям, создание новых каналов продаж, поможет в налаживании производственных кооперационных связей.
Большое значение цифовизации придает и глава региона Денис Паслер. Еще будучи губернатором Оренбургской области он вывел регион на лидирующие позиции в рейтинге цифровой трансформации. А на недавней встрече в УрФУ он большое внимание уделил общению со студентами IT-направлений.
По итогам 2024 года Свердловская область стала шестой среди всех субъектов России в рейтинге цифровой трансформации. Примечательно, что еще три года назад регион занимал лишь 74-е место. Об успехах региона в своем telegram-канале тогда рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий отрасль.
«Федеральные коллеги отмечают динамику. За три года работы — с 74 места до „зеленой зоны“ и, затем, 6 места. Поэтому спасибо всей цифровой команде региона за вклад в результат», — писал Ионин.
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