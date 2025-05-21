Появились кадры, на которых президент России Владимир Путин в строительной каске осматривает площадку строящейся Курской АЭС-2. В ходе визита глава государства ознакомился с ходом реализации одного из крупнейших энергетических проектов страны.
«Президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Посещение объекта сопровождалось встречей с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов. На повестке дня стояли вопросы развития инфраструктуры, поддержки местных предприятий и улучшения качества жизни населения.
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