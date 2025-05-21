Появились кадры с Путиным в каске на стройке АЭС в Курской области

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Президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2
Президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2 Фото:

Появились кадры, на которых президент России Владимир Путин в строительной каске осматривает площадку строящейся Курской АЭС-2. В ходе визита глава государства ознакомился с ходом реализации одного из крупнейших энергетических проектов страны.

«Президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Посещение объекта сопровождалось встречей с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов. На повестке дня стояли вопросы развития инфраструктуры, поддержки местных предприятий и улучшения качества жизни населения.

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Появились кадры, на которых президент России Владимир Путин в строительной каске осматривает площадку строящейся Курской АЭС-2. В ходе визита глава государства ознакомился с ходом реализации одного из крупнейших энергетических проектов страны. «Президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Посещение объекта сопровождалось встречей с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов. На повестке дня стояли вопросы развития инфраструктуры, поддержки местных предприятий и улучшения качества жизни населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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