Путин назвал причину сноса памятников на Украине и на Западе

Путин: снос памятников связан с попыткой стереть историческую память
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что подобные действия, нацелены на то, чтобы стереть историческую память
Путин заявил, что подобные действия, нацелены на то, чтобы стереть историческую память Фото:

Президент России Владимир Путин высказался о сносе памятников, связанных с российской историей, на территории Украины и в западных странах. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.

«Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись», — заявил Путин. Он подчеркнул, что подобные действия, по его мнению, также нацелены на то, чтобы у граждан не возникало желания «смотреть в сторону России».

В ходе встречи активисты организации «Волонтерская рота» передали президенту каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников, связанных с Россией, на территории Украины и других стран, которые, по словам участников, проявляют недружественное отношение к России. Этот документ фиксирует случаи демонтажа и вандализма в отношении памятников, имеющих отношение к российской истории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин высказался о сносе памятников, связанных с российской историей, на территории Украины и в западных странах. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области. «Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись», — заявил Путин. Он подчеркнул, что подобные действия, по его мнению, также нацелены на то, чтобы у граждан не возникало желания «смотреть в сторону России». В ходе встречи активисты организации «Волонтерская рота» передали президенту каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников, связанных с Россией, на территории Украины и других стран, которые, по словам участников, проявляют недружественное отношение к России. Этот документ фиксирует случаи демонтажа и вандализма в отношении памятников, имеющих отношение к российской истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...