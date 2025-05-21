Президент России Владимир Путин высказался о сносе памятников, связанных с российской историей, на территории Украины и в западных странах. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области.
«Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись», — заявил Путин. Он подчеркнул, что подобные действия, по его мнению, также нацелены на то, чтобы у граждан не возникало желания «смотреть в сторону России».
В ходе встречи активисты организации «Волонтерская рота» передали президенту каталог-реестр оскверненных и снесенных памятников, связанных с Россией, на территории Украины и других стран, которые, по словам участников, проявляют недружественное отношение к России. Этот документ фиксирует случаи демонтажа и вандализма в отношении памятников, имеющих отношение к российской истории.
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