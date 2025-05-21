Президенту России Владимиру Путину был передан уникальный реестр-каталог оскверненных и снесенных памятников, связанных с историей России. Документ подготовило движение «Волонтерская рота», занимающееся сохранением исторической памяти и восстановлением мемориальных объектов.
«В Курской области мы наткнулись на мысль о том, как жестко враг оскверняет, с каким вандализмом сталкиваются наши памятники», — рассказал Путину координатор «Волонтерской роты» Арсен Дедегкаев, передает РИА Новости. Передача каталога Владимиру Путину состоялась на встрече с представителями «Волонтерской роты». Арсен Дедегкаев подчеркнул, что реестр был подготовлен в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, что придает инициативе особую символическую значимость.
Координатор движения сообщил, что идея создания реестра возникла в Курской области, где волонтеры столкнулись с фактами вандализма в отношении памятников. Проблема затрагивает не только территорию Украины, где в последние годы участились случаи сноса и осквернения монументов, но и ряд других стран, которые в настоящее время считаются недружественными по отношению к России.
Созданный волонтерами реестр-каталог содержит подробную информацию о каждом зафиксированном случае: местоположение памятника, дату и характер вандализма или сноса, а также сведения о попытках восстановления или сохранения объекта. Такой документ может стать важным инструментом для мониторинга ситуации и выработки мер по защите памятников.
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