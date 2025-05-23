РЖД планируют перевезти рекордное число пассажиров

РЖД рассчитывает перевезти 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году
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Компания намерена ежегодно увеличивать объем перевозок примерно на 1%
Компания намерена ежегодно увеличивать объем перевозок примерно на 1% Фото:

В 2025 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Планируем в этом году выйти на цифру более одного миллиарда 300 миллионов», — сказал Белозеров, передает РИА Новости. Этот показатель станет рекордным для компании и превзойдет результаты предыдущих лет.

По словам Белозерова, задача на 2026 год — превзойти запланированный на 2025 год рекорд. В феврале глава РЖД уже отмечал, что компания намерена ежегодно увеличивать объем перевозок примерно на 1%. Такой устойчивый рост связан с повышением спроса на железнодорожные перевозки и развитием инфраструктуры.

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В 2025 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. «Планируем в этом году выйти на цифру более одного миллиарда 300 миллионов», — сказал Белозеров, передает РИА Новости. Этот показатель станет рекордным для компании и превзойдет результаты предыдущих лет. По словам Белозерова, задача на 2026 год — превзойти запланированный на 2025 год рекорд. В феврале глава РЖД уже отмечал, что компания намерена ежегодно увеличивать объем перевозок примерно на 1%. Такой устойчивый рост связан с повышением спроса на железнодорожные перевозки и развитием инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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