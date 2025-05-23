РЖД планируют перевезти рекордное число пассажиров

В 2025 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Планируем в этом году выйти на цифру более одного миллиарда 300 миллионов», — сказал Белозеров, передает РИА Новости. Этот показатель станет рекордным для компании и превзойдет результаты предыдущих лет.
По словам Белозерова, задача на 2026 год — превзойти запланированный на 2025 год рекорд. В феврале глава РЖД уже отмечал, что компания намерена ежегодно увеличивать объем перевозок примерно на 1%. Такой устойчивый рост связан с повышением спроса на железнодорожные перевозки и развитием инфраструктуры.
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