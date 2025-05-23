Лавров назвал самый главный вопрос в момент подписания мира с Украиной

Вопрос о законности пребывания президента Украины Владимира Зеленского у власти приобретет ключевое значение в случае будущего заключения мирного соглашения по текущему конфликту. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Когда дойдет до подписания (мирного соглашения — прим. URA.RU), вот там вопрос легитимности (Зеленского — прим. URA.RU) будет иметь решающее значение, потому что, если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ. Также Сергей Лавров отметил, что, учитывая все аргументы, выдвигаемые украинской стороной, становится ясно: Зеленский является «неадекватным руководителем».
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