Лавров назвал самый главный вопрос в момент подписания мира с Украиной

Лавров: при подписании мира будет важен вопрос легитимности Зеленского
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Лавров сделал заявление о легитимности Зеленского
Лавров сделал заявление о легитимности Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вопрос о законности пребывания президента Украины Владимира Зеленского у власти приобретет ключевое значение в случае будущего заключения мирного соглашения по текущему конфликту. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Когда дойдет до подписания (мирного соглашения — прим. URA.RU), вот там вопрос легитимности (Зеленского — прим. URA.RU) будет иметь решающее значение, потому что, если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ. Также Сергей Лавров отметил, что, учитывая все аргументы, выдвигаемые украинской стороной, становится ясно: Зеленский является «неадекватным руководителем». 

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Вопрос о законности пребывания президента Украины Владимира Зеленского у власти приобретет ключевое значение в случае будущего заключения мирного соглашения по текущему конфликту. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.  «Когда дойдет до подписания (мирного соглашения — прим. URA.RU), вот там вопрос легитимности (Зеленского — прим. URA.RU) будет иметь решающее значение, потому что, если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов». Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ. Также Сергей Лавров отметил, что, учитывая все аргументы, выдвигаемые украинской стороной, становится ясно: Зеленский является «неадекватным руководителем». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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