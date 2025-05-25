25 мая 2025

«Погода ждать не будет»: мэр Челябинска Лошкин отругал главу района за сорванный запуск фонтана

Мэр Челябинска Лошкин отругал главу района за сорванный запуск фонтана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин потребовал закончить ремонт фонтана до наступления холодов
Лошкин потребовал закончить ремонт фонтана до наступления холодов Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин выразил недовольство из-за задержки запуска фонтана в Курчатовском районе. Причиной стали технические проблемы, выявленные в проекте. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, Лошкин подчеркнул, что с наступлением холодной погоды фонтан потеряет свою актуальность.

«Жители ждут наши фонтаны. Погода установилась. Когда пойдут дожди, и будет холодно — это станет уже не нужно», — отметил Лошкин.

Глава района Константин Матыгин объяснил задержку ошибкой в проекте, которую сейчас активно устраняют. Лошкин напомнил Матыгину о ранее данных обещаниях и подчеркнул, что «хороша ложка к обеду», отмечая необходимость скорейшего завершения работ.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин выразил недовольство из-за задержки запуска фонтана в Курчатовском районе. Причиной стали технические проблемы, выявленные в проекте. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии, Лошкин подчеркнул, что с наступлением холодной погоды фонтан потеряет свою актуальность. «Жители ждут наши фонтаны. Погода установилась. Когда пойдут дожди, и будет холодно — это станет уже не нужно», — отметил Лошкин. Глава района Константин Матыгин объяснил задержку ошибкой в проекте, которую сейчас активно устраняют. Лошкин напомнил Матыгину о ранее данных обещаниях и подчеркнул, что «хороша ложка к обеду», отмечая необходимость скорейшего завершения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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