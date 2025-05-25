Челябинцы благоустроили двор и сменили управляющую компанию

В Челябинске жители многоквартирного дома устали от бездействия управляющей компании и своими силами благоустроили свой двор. А также сменили УК, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«На протяжении пяти лет одна из управляющих компаний в самом центре Челябинска не занималась своей территорией. Собрание жильцов приняло решение сменить УК, а также благоустроить территорию», — уточнил Безруков.
Безруков рассказал, что проход между жилыми д иомами детским садом, по которому ежедневно ходят до тысячи человек, стал заброшен: территория заросла кустарниками и высокой травой, а также оказалась завалена мусором. К тому же, управляющая компания долго не решала проблему подтопления дома и проведения ремонта.
В благоустройстве и очистке территории жителям помогли активисты. Они вместе обрезоали деревья, вырубили поросли и собрали мусор. Кроме того, удалось высадить порядка 20 новых деревьев, среди которых яблони, груши, ивы и каштаны. Благодаря помощи регоператора «Центр коммунального сервиса» с участка было вывезено несколько грузовиков отходов. Жители рассчитывают, что новая управляющая компания будет добросовестно выполнять свои обязанности, за которые получает оплату.
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