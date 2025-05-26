Якушев рассказал о победителях предварительного голосования ЕР

Тридцать пять процентов представителей «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) победили в электронном предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Об этом рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев
«Предварительно, 35% — это представители МГЕР. 16% победителей — молодые люди в возрасте до 35 лет. 28% победителей являются действующими депутатами», — сказал Якушев. Трансляция его выступления велась в пресс-центре ТАСС во «ВКонтакте». Он добавил, что таким образом обновление кандидатов от партии в этом году будет существенным.
«Единая Россия» организовала предварительное голосование в 57 регионах страны, охватившее 227 избирательных кампаний. Оно проходило с 19 по 25 мая. По словам Якушева, в процедуре праймериз приняли участие свыше 21,3 тысячи человек, среди которых было 1 116 ветеранов специальной военной операции. Победу в электронном предварительном голосовании по определению кандидатов на сентябрьские выборы также одержали 827 участников специальной военной операции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.