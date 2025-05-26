В Таиланде начали блокировать счета российских туристов

Банк Таиланда заблокировал счета россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Банк Тайланда заблокировал карты туристов
Банк Тайланда заблокировал карты туристов Фото:

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета некоторым российским гражданам. Об этом сообщают клиенты банка.

«Сотрудники банка ничего не объясняют, а просто просят прийти в отделение с банковской книжкой и паспортом», — рассказали пострадавшие клиенты агентству ТАСС. При этом у ряда россиян банковские карты продолжают работать в штатном режиме.

Туроператоры уточнили, что граждане РФ, посещающие Таиланд по безвизовому режиму, не имеют права открывать счета в местных банках. Блокировки, по словам специалистов, могут быть связаны с усилением внутреннего контроля и соблюдением финансового законодательства страны.

Ранее в России с 15 мая вступил в силу закон, ограничивающий переводы для лиц, подозреваемых в участии в финансовых мошенничествах: банки могут блокировать карты и онлайн-банкинг, а для снятия ограничений требуется личное обращение с паспортом. Аналогичные меры по усилению контроля над банковскими операциями принимаются и в других странах, что может объяснять ужесточение политики тайских банков в отношении иностранных клиентов, включая россиян.

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Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета некоторым российским гражданам. Об этом сообщают клиенты банка. «Сотрудники банка ничего не объясняют, а просто просят прийти в отделение с банковской книжкой и паспортом», — рассказали пострадавшие клиенты агентству ТАСС. При этом у ряда россиян банковские карты продолжают работать в штатном режиме. Туроператоры уточнили, что граждане РФ, посещающие Таиланд по безвизовому режиму, не имеют права открывать счета в местных банках. Блокировки, по словам специалистов, могут быть связаны с усилением внутреннего контроля и соблюдением финансового законодательства страны. Ранее в России с 15 мая вступил в силу закон, ограничивающий переводы для лиц, подозреваемых в участии в финансовых мошенничествах: банки могут блокировать карты и онлайн-банкинг, а для снятия ограничений требуется личное обращение с паспортом. Аналогичные меры по усилению контроля над банковскими операциями принимаются и в других странах, что может объяснять ужесточение политики тайских банков в отношении иностранных клиентов, включая россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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