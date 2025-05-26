26 мая 2025

В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание города

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксистов в Москве начнут штрафовать за незнание города
Таксистов в Москве начнут штрафовать за незнание города Фото:

Таксисты, не сдавшие специальную аттестацию на знание столицы, будут оштрафованы на 5 тысяч рублей. Об этом сообщают власти Москвы. 

«Водители, не прошедшие аттестацию на знание расположения транспортной инфраструктуры, медучреждений, школ, спортивных объектов и других значимых точек города, а также правил действий при ЧС и правил перевозки пассажиров, будут подвергаться административному штрафу в размере 5 тысяч рублей. Это касается всех, кто управляет легковым такси на территории Москвы», — говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Закон также требует от таксистов знание объектов культурного наследия и путей подъезда к ним. Эти нормы закреплены в федеральном законодательстве и региональном законе «О легковом такси в городе Москве».

Ранее в Москве уже действовали строгие меры административного контроля в отношении автомобилистов: за мойку машин в неположенных местах, таких как дворовые территории, берега водоемов и лесополосы, гражданам грозят штрафы до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 400 тысяч. С 2025 года также увеличиваются тарифы штрафных санкций за нарушения ПДД. 

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Таксисты, не сдавшие специальную аттестацию на знание столицы, будут оштрафованы на 5 тысяч рублей. Об этом сообщают власти Москвы.  «Водители, не прошедшие аттестацию на знание расположения транспортной инфраструктуры, медучреждений, школ, спортивных объектов и других значимых точек города, а также правил действий при ЧС и правил перевозки пассажиров, будут подвергаться административному штрафу в размере 5 тысяч рублей. Это касается всех, кто управляет легковым такси на территории Москвы», — говорится в сообщении на портале мэра Москвы. Закон также требует от таксистов знание объектов культурного наследия и путей подъезда к ним. Эти нормы закреплены в федеральном законодательстве и региональном законе «О легковом такси в городе Москве». Ранее в Москве уже действовали строгие меры административного контроля в отношении автомобилистов: за мойку машин в неположенных местах, таких как дворовые территории, берега водоемов и лесополосы, гражданам грозят штрафы до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 400 тысяч. С 2025 года также увеличиваются тарифы штрафных санкций за нарушения ПДД. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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