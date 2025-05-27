Келлог назвал новую локацию для переговоров России и Украины

Швейцария может стать площадкой для следующих российско-украинских переговоров. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.
«Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Швейцарии», — передает Fox News слова Кита Келлога. Также отмечается, что Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Ватикан в качестве площадки для следующих переговоров. Предыдущие прошли 16 мая, в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о том, что страна готова к прекращению огня в том случае, если Украина выведет все военные формирования с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей откажется от планов по вступлению в НАТО и примет внеблоковый и безъядерный статус.
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