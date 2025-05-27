Келлог назвал новую локацию для переговоров России и Украины

Келлог: Швейцария является возможным местом новых переговоров Москвы и Киева
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Келлог заявил, что новые переговоры могут пройти в Швейцарии
Келлог заявил, что новые переговоры могут пройти в Швейцарии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Швейцария может стать площадкой для следующих российско-украинских переговоров. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Швейцарии», — передает Fox News слова Кита Келлога. Также отмечается, что Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Ватикан в качестве площадки для следующих переговоров. Предыдущие прошли 16 мая, в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о том, что страна готова к прекращению огня в том случае, если Украина выведет все военные формирования с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей откажется от планов по вступлению в НАТО и примет внеблоковый и безъядерный статус. 

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Швейцария может стать площадкой для следующих российско-украинских переговоров. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. «Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Швейцарии», — передает Fox News слова Кита Келлога. Также отмечается, что Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения. Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Ватикан в качестве площадки для следующих переговоров. Предыдущие прошли 16 мая, в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о том, что страна готова к прекращению огня в том случае, если Украина выведет все военные формирования с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей откажется от планов по вступлению в НАТО и примет внеблоковый и безъядерный статус. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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