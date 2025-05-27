Беларусь начала закупать картофель в ЕС

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Беларусь в ответ на санкции сняла запрет на ввоз из ЕС картофеля и лука
Беларусь в ответ на санкции сняла запрет на ввоз из ЕС картофеля и лука Фото:

Белорусское правительство решило снять запрет на ввоз и реализацию на территории страны ряда овощей, включая картофель, а также фруктов из недружественных государств, в том числе и стран Европейского союза. Такое решение стало ответом на новые санкции ЕС, особенно на введение повышенных таможенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию,

"В ответ [на санкции] правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства – члены ЕС", – говорится в сообщении пресс-службы совета министров Республики Беларусь. Его приводит "Ридус". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. 

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал о сложной ситуации на рынке картофеля. В ответ на это российский президент Владимир Путин выразил удивление по этому поводу. Лукашенко также пожаловался Путину на россиян, которые съели всю картошку.

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Белорусское правительство решило снять запрет на ввоз и реализацию на территории страны ряда овощей, включая картофель, а также фруктов из недружественных государств, в том числе и стран Европейского союза. Такое решение стало ответом на новые санкции ЕС, особенно на введение повышенных таможенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию, "В ответ [на санкции] правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства – члены ЕС", – говорится в сообщении пресс-службы совета министров Республики Беларусь. Его приводит "Ридус". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.  Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал о сложной ситуации на рынке картофеля. В ответ на это российский президент Владимир Путин выразил удивление по этому поводу. Лукашенко также пожаловался Путину на россиян, которые съели всю картошку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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