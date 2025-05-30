Владельцев авиа-заводов, сорвавших госконтракт, оставят без власти в компании

Путин подписал указ о приостановке прав акционеров за неисполнение госзаказа
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Согласно указу Путина, права акционеров компаний будут приостановлены за неисполнение госзаказа
Согласно указу Путина, права акционеров компаний будут приостановлены за неисполнение госзаказа Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил указ, предусматривающий возможность ограничения прав акционеров организаций в случае невыполнения ими государственных контрактов в период действия режима военного положения. Это касается владельцев авиа- и судостроительных компаний. Об этом говорится в тексте указа, подписанного российским лидером.

«Постановляю установить, что в период действия военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) хозяйственного общества <…> в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)», — сообщается в тексте указа. В частности, это касается предприятий, занимающихся производством авиационной и судостроительной техники, а также их субподрядчиков. Оценку деятельности данных организаций осуществит специально созданная рабочая группа, действующая при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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Президент России Владимир Путин утвердил указ, предусматривающий возможность ограничения прав акционеров организаций в случае невыполнения ими государственных контрактов в период действия режима военного положения. Это касается владельцев авиа- и судостроительных компаний. Об этом говорится в тексте указа, подписанного российским лидером. «Постановляю установить, что в период действия военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) хозяйственного общества <…> в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)», — сообщается в тексте указа. В частности, это касается предприятий, занимающихся производством авиационной и судостроительной техники, а также их субподрядчиков. Оценку деятельности данных организаций осуществит специально созданная рабочая группа, действующая при коллегии Военно-промышленной комиссии России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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