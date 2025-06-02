Россия назвала снятие санкцией условием достижения мира с Украиной

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Россия требует снять с нее санкции
Россия требует снять с нее санкции Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российский меморандум Россия требует полной отмены украинских санкций против РФ и запрета на введение новых ограничительных мер. Об этом сказано в Меморандуме РФ по урегулированию украинского конфликта.

«Снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной. Документ также предусматривает решение гуманитарных вопросов, включая воссоединение семей и проблемы перемещенных лиц.

Россия требует от Киева законодательного закрепления прав русскоязычного населения и официального статуса русского языка. Данные условия содержатся также в меморандуме, представленном на переговорах с украинской стороной.

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Российский меморандум Россия требует полной отмены украинских санкций против РФ и запрета на введение новых ограничительных мер. Об этом сказано в Меморандуме РФ по урегулированию украинского конфликта. «Снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной. Документ также предусматривает решение гуманитарных вопросов, включая воссоединение семей и проблемы перемещенных лиц. Россия требует от Киева законодательного закрепления прав русскоязычного населения и официального статуса русского языка. Данные условия содержатся также в меморандуме, представленном на переговорах с украинской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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