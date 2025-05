NYT: планы НАТО рушатся на фоне конфликта Трампа и Зеленского

Рютте настаивает на коротком и содержательном формате встречи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность возможным срывом предстоящего саммита альянса из-за напряженности между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The New York Times. «Но две вещи могут усложнить задачу Марка Рютте: президент Трамп, который, как ожидается, примет участие в саммите, расходится во мнениях с союзниками по поводу будущего Украины. А сама Украина хочет вступить в НАТО, против чего выступает мистер Трамп», — пишет The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников. По данным издания, Рютте настаивает на коротком и содержательном формате встречи, чтобы избежать открытых разногласий по украинскому вопросу. Главная проблема — позиции США и европейских союзников по будущему Украины в НАТО расходятся. The New York Times подчеркивает, что статус участия Украины в саммите до сих пор не определен. Не исключено, что Владимир Зеленский не будет приглашен на официальный ужин по случаю открытия. Кроме того, европейские чиновники не ожидают проведения заседания Совета Украина — НАТО в рамках этой встречи. Саммит должен пройти 24–25 июня в Гааге и собрать около 45 глав государств и правительств. Среди ключевых тем саммита заявлено обсуждение повышения минимального уровня военных расходов стран-участниц. Рютте ранее отмечал, что этот вопрос станет центральным в 2025 году.

