В Челябинскую область увеличили поток фруктов и ягод из Средней Азии

С начала мая в Челябинскую область увеличились поставки фруктов и ягод из Таджикистана и Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«Наблюдается рост поставок сезонных фруктов и ягод из стран ближнего зарубежья. В мае инспекторы оформили ввоз около 1000 тонн сладких свежих плодов. Для южноуральцев завозятся арбузы, дыни, абрикосы, черешня и нектарины. Как и в прошлом году, основными поставщиками выступают Узбекистан и Таджикистан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инспекторы Челябинского таможенного поста вместе с сотрудниками Россельхознадзора проводят контроль поступаемой продукции. Меры направлены на защиту интересов потребителей и предотвращение попадания на рынок некачественной продукции.
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