02 июня 2025

В Челябинскую область увеличили поток фруктов и ягод из Средней Азии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники таможни и Россельхознадзора проверяют ввезенную продукцию (фото из архива)
Сотрудники таможни и Россельхознадзора проверяют ввезенную продукцию (фото из архива) Фото:

С начала мая в Челябинскую область увеличились поставки фруктов и ягод из Таджикистана и Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«Наблюдается рост поставок сезонных фруктов и ягод из стран ближнего зарубежья. В мае инспекторы оформили ввоз около 1000 тонн сладких свежих плодов. Для южноуральцев завозятся арбузы, дыни, абрикосы, черешня и нектарины. Как и в прошлом году, основными поставщиками выступают Узбекистан и Таджикистан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Инспекторы Челябинского таможенного поста вместе с сотрудниками Россельхознадзора проводят контроль поступаемой продукции. Меры направлены на защиту интересов потребителей и предотвращение попадания на рынок некачественной продукции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала мая в Челябинскую область увеличились поставки фруктов и ягод из Таджикистана и Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «Наблюдается рост поставок сезонных фруктов и ягод из стран ближнего зарубежья. В мае инспекторы оформили ввоз около 1000 тонн сладких свежих плодов. Для южноуральцев завозятся арбузы, дыни, абрикосы, черешня и нектарины. Как и в прошлом году, основными поставщиками выступают Узбекистан и Таджикистан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инспекторы Челябинского таможенного поста вместе с сотрудниками Россельхознадзора проводят контроль поступаемой продукции. Меры направлены на защиту интересов потребителей и предотвращение попадания на рынок некачественной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...