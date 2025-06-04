VK Tech заключили соглашение о партнерстве с Минцифры Татарстана

VK Tech и Минцифры Татарстана объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Соглашение о сотрудничестве было подписано на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2025).
Соглашение предусматривает обмен знаниями, совместную разработку и внедрение новых цифровых продуктов, а также использование опыта VK Tech для реализации масштабных проектов информатизации в Татарстане. Особое внимание будет уделено развитию коммуникационных и облачных технологий, что позволит повысить эффективность работы государственных структур.
Одним из центральных пунктов партнерства станет развертывание корпоративной платформы VK WorkSpace на собственной инфраструктуре государственных ведомств Татарстана. Это решение предоставит сотрудникам органов власти защищенную корпоративную почту и современные инструменты для совместной работы, что соответствует актуальным требованиям по информационной безопасности.
Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин подчеркнул, что цифровая трансформация государственного управления является одним из приоритетов развития республики. Партнерство с VK Tech призвано повысить эффективность деятельности государственных служащих и улучшить качество предоставляемых гражданам услуг.
VK Tech — российский разработчик корпоративного программного обеспечения, предлагающий экосистему продуктов для бизнеса: облачные платформы, дата-сервисы, сервисы продуктивности и бизнес-приложения. Продукты VK Tech включены в реестр российского ПО и соответствуют требованиям ФСТЭК.
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