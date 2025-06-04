Данко шокирован отказом лидера Словакии от референдума по России

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко раскритиковал решение президента страны Петра Пеллегрини об отказе в проведении референдума по отмене санкций против России. Об этом Данко заявил на пресс-конференции 4 июня.
«Я в шоке, что президент это взял на себя. От имени Словацкой национальной партии выражаю поддержку и благодарность тем, кто собирал эти подписи. Я сам подписал петицию… Мы сделаем все, чтобы убедить президента в том, что если у него были проблемы (с содержанием петиции — прим. URA.RU), то решать их он должен был по-другому», — подчеркнул Данко, слова приводит РИА Новости.
Вице-спикер отметил, что если у президента возникли сомнения по поводу соответствия петиции юридическим требованиям, он должен был передать ее на рассмотрение Конституционного суда. По словам Данко, подобные решения не должны приниматься единолично главой государства, особенно когда речь идет о вопросах, затрагивающих общественный интерес и значительное число граждан, поддержавших инициативу.
Ранее 4 июня президент Словакии Петр Пеллегрини сообщил, что не видит возможности провести референдум по отмене санкций против России из-за несоответствия петиции установленным требованиям. По его словам, текст обращения был составлен нечетко и не позволял однозначно истолковать суть инициативы.
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