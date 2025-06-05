В Кремле рассказали, связан ли разговор Путина и Папы Римского с переговорами в Ватикане

Песков: Путин обсудил с Папой Римским вопрос урегулирования конфликта на Украине

05 июня 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Путин также поздравил нового Папу Римского с избранием Александр Казаков / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин высоко оценил стремление Папы Римского внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что разговор российского лидера с понтификом не был связан с обсуждением Ватикана как площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом. «В прикладном плане нет (участие Ватикана не обсуждалось — прим. URA.RU). Была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение гуманитарных вопросов», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также уточнил, что Путин воспользовался возможностью, чтобы поздравить нового Папу с избранием. Ранее стало известно, что Путин созвонился с Папой Римским Львом XIV, который был избран в мае. Они обсудили переговоры по украинскому конфликту, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Ранее понтифик предлагал провести встречу делегаций в Ватикане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин высоко оценил стремление Папы Римского внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что разговор российского лидера с понтификом не был связан с обсуждением Ватикана как площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом. «В прикладном плане нет (участие Ватикана не обсуждалось — прим. URA.RU). Была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение гуманитарных вопросов», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также уточнил, что Путин воспользовался возможностью, чтобы поздравить нового Папу с избранием. Ранее стало известно, что Путин созвонился с Папой Римским Львом XIV, который был избран в мае. Они обсудили переговоры по украинскому конфликту, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Ранее понтифик предлагал провести встречу делегаций в Ватикане.