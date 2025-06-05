В Кремле рассказали, связан ли разговор Путина и Папы Римского с переговорами в Ватикане

Песков: Путин обсудил с Папой Римским вопрос урегулирования конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин также поздравил нового Папу Римского с избранием
Путин также поздравил нового Папу Римского с избранием
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил стремление Папы Римского внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что разговор российского лидера с понтификом не был связан с обсуждением Ватикана как площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

«В прикладном плане нет (участие Ватикана не обсуждалось — прим. URA.RU). Была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение гуманитарных вопросов», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также уточнил, что Путин воспользовался возможностью, чтобы поздравить нового Папу с избранием.

Ранее стало известно, что Путин созвонился с Папой Римским Львом XIV, который был избран в мае. Они обсудили переговоры по украинскому конфликту, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Ранее понтифик предлагал провести встречу делегаций в Ватикане.

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Президент России Владимир Путин высоко оценил стремление Папы Римского внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что разговор российского лидера с понтификом не был связан с обсуждением Ватикана как площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом. «В прикладном плане нет (участие Ватикана не обсуждалось — прим. URA.RU). Была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение гуманитарных вопросов», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также уточнил, что Путин воспользовался возможностью, чтобы поздравить нового Папу с избранием. Ранее стало известно, что Путин созвонился с Папой Римским Львом XIV, который был избран в мае. Они обсудили переговоры по украинскому конфликту, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Ранее понтифик предлагал провести встречу делегаций в Ватикане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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