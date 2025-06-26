Запад заявляет о некоей угрозе со стороны России для того, чтобы выбивать деньги с налогоплательщиков на повышение расходов на оборону и на спонсирование Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это прием, который используется для того, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос том, почему Запад постоянно говорит о некоей угрозе со стороны России. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU.
Песков связал увеличение таких заявлений на Западе с повышением расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. По его словам, также заявления об угрозе со стороны РФ служат оправданием для накачивания Украины оружием.
Ранее лидеры стран-членов НАТО согласились на повышение расходов на оборону с 1,5% ВВП до 5%. Об этом пишет 360.ru.
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