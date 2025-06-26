Песков раскрыл, зачем Запад пугает угрозами со стороны России

Песков: Запад пугает Россией, чтобы «выбивать деньги» из налогоплательщиков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Запад стремится оправдать расходы на милитаризацию российской угрозой
Песков заявил, что Запад стремится оправдать расходы на милитаризацию российской угрозой Фото:

Запад заявляет о некоей угрозе со стороны России для того, чтобы выбивать деньги с налогоплательщиков на повышение расходов на оборону и на спонсирование Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Это прием, который используется для того, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос том, почему Запад постоянно говорит о некоей угрозе со стороны России. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU.

Песков связал увеличение таких заявлений на Западе с повышением расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. По его словам, также заявления об угрозе со стороны РФ служат оправданием для накачивания Украины оружием.

Ранее лидеры стран-членов НАТО согласились на повышение расходов на оборону с 1,5% ВВП до 5%. Об этом пишет 360.ru.

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Запад заявляет о некоей угрозе со стороны России для того, чтобы выбивать деньги с налогоплательщиков на повышение расходов на оборону и на спонсирование Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Это прием, который используется для того, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос том, почему Запад постоянно говорит о некоей угрозе со стороны России. Слова пресс-секретаря президента передает корреспондент URA.RU. Песков связал увеличение таких заявлений на Западе с повышением расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. По его словам, также заявления об угрозе со стороны РФ служат оправданием для накачивания Украины оружием. Ранее лидеры стран-членов НАТО согласились на повышение расходов на оборону с 1,5% ВВП до 5%. Об этом пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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