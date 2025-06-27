Трамп раскрыл свои ожидания по поводу украинского конфликта

Трамп ждет прогресса в переговорах по Украине
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Американский лидер выразил надежду на продвижение переговоров
Американский лидер выразил надежду на продвижение переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал 27 июня на пресс-конференции.

«Нам необходимо решить этот вопрос. Я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении», — процитировало слова Трампа РИА Новости.

Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп отметил небольшой прогресс в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая постепенное продвижение сторон к разрешению конфликта. Тогда же представитель Госдепартамента США заявила о сохранении надежды на дипломатическое урегулирование.

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал 27 июня на пресс-конференции. «Нам необходимо решить этот вопрос. Я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении», — процитировало слова Трампа РИА Новости. Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп отметил небольшой прогресс в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая постепенное продвижение сторон к разрешению конфликта. Тогда же представитель Госдепартамента США заявила о сохранении надежды на дипломатическое урегулирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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