Трамп раскрыл свои ожидания по поводу украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал 27 июня на пресс-конференции.
«Нам необходимо решить этот вопрос. Я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении», — процитировало слова Трампа РИА Новости.
Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп отметил небольшой прогресс в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая постепенное продвижение сторон к разрешению конфликта. Тогда же представитель Госдепартамента США заявила о сохранении надежды на дипломатическое урегулирование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.