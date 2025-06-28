Путин отметил вклад молодого поколения в развитие России

Динамичное развитие России, реализация масштабных планов и стратегий на десятилетия вперед стали возможны во многом благодаря активному участию молодых граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия молодежных центров в различных регионах страны.
«Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению <...> Именно вам, молодым людям, предстоит продолжать дело своих родителей», — отметил Путин во время мероприятия. Президент также заявил, что российские власти будут уделять приоритетное внимание вопросам поддержки молодежи, поскольку от этого зависит, какой будет страна в будущем.
На связи с Путиным Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Херсонская область. «Уверен, эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят — школьников, подростков и студентов, помогут им обрести друзей и новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит — сделать шаг навстречу своей мечте», — заявил Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля.
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