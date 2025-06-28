Армянская церковь требует освободить архиепископа Аджапахяна

Армянская церковь треубет освободить архиепископа Аджапахяна
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Армянская церковь требует освободить архиепископа Аджапахяна
Армянская церковь требует освободить архиепископа Аджапахяна Фото:

Православная церковь Армении настаивает на немедленном освобождении архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщает пресс-служба церкви. Ранее суд арестовал архиепископа Аджапахяна на два месяца. Его обвиняют в публичных призывах к свержению местной власти

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Православная церковь Армении настаивает на немедленном освобождении архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщает пресс-служба церкви. Ранее суд арестовал архиепископа Аджапахяна на два месяца. Его обвиняют в публичных призывах к свержению местной власти
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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