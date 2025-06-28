Иран открыл небо для российских самолетов

Иран вновь открыл воздушное пространство над центральной частью страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Иран открыл воздушное пространство над центральной частью страны
Иран открыл воздушное пространство над центральной частью страны Фото:

Иран вновь открыл воздушное пространство над центральной частью страны и частично над западными регионами для внутренних и международных авиарейсов. Об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития Исламской Республики Маджид Ахван.

«Иран открыл воздушное пространство для международных авиарейсов над центральной областью страны и частично — над западной», — сообщил ТАсс со ссылкой на представителя ведомства. По словам Ахвана, решение об открытии неба было принято координационным комитетом Организации гражданской авиации с учетом текущих соображений безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Для ударов США применили сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер».

Начались массовые отмены рейсов на Ближний Восток. Позже Росавиация сняла запрет на полеты в Иран, Ирак и Иорданию. Мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке сохраняется.

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Иран вновь открыл воздушное пространство над центральной частью страны и частично над западными регионами для внутренних и международных авиарейсов. Об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития Исламской Республики Маджид Ахван. «Иран открыл воздушное пространство для международных авиарейсов над центральной областью страны и частично — над западной», — сообщил ТАсс со ссылкой на представителя ведомства. По словам Ахвана, решение об открытии неба было принято координационным комитетом Организации гражданской авиации с учетом текущих соображений безопасности. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Для ударов США применили сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер». Начались массовые отмены рейсов на Ближний Восток. Позже Росавиация сняла запрет на полеты в Иран, Ирак и Иорданию. Мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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