В переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине «все кнуты» направлены Киеву, тогда как «пряники» достаются России. С такой жалобой выступил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Что произошло дальше, так это то, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. В истории дипломатии это никогда так не срабатывало», — заявил Кулеба американскому телеканалу Fox News. Он добавил, что такой подход не принесет результата, поскольку эффективной стратегией является сокращение временных затрат с целью предотвращения затяжных обсуждений и нахождения оптимального баланса между мерами поощрения и наказания для всех участников процесса.
Кулеба отметил, что президент США Дональд Трамп обладает уникальными возможностями для прекращения конфликта благодаря своей решительности и способности создавать «дефицит времени» для сторон. Он напомнил о заявлениях Трампа, который обещал урегулировать противостояние Москвы и Киева за 24 часа, что, по мнению экс-министра, оживило переговоры. Однако текущий подход Вашингтона, по словам Кулебы, создает дисбаланс, при котором Украина сталкивается с избыточным давлением, а Россия получает больше уступок.
Ранее Кулеба заявлял, что не видит перспектив в переговорах с Россией. 27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о готовности России приступить к третьему этапу переговоров с Украиной. Он отметил, что Москве и Киеву необходимо совместно определить дату и место проведения следующей встречи.
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