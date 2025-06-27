Путин оценил готовность России к новым переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к проведению третьего раунда переговоров, выразив признательность Турции за поддержку переговорного процесса. Об этом российский глава рассказал журналистам.
«После завершения [подготовительной] стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы готовы согласовать место, время. Рассчитывая, что президент Турции, господин Реджеп Эрдоган, остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны, мы готовы такую встречу провести в Стамбуле», — отметил глава государства в беседе с журналистами по итогам переговоров с лидером Узбекистана. Слова Путина передает корреспондент URA.RU.
По словам Путина, руководители переговорных групп находятся в постоянном контакте и согласовывают детали встречи. Стороны обсуждают возможность проведения следующего раунда в Стамбуле, а также определяют повестку диалога. Предметом переговоров станет рассмотрение меморандумов обеих сторон.
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