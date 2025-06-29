Ушаков: встреча Путина и Трампа возможна в любой момент

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков заявил о том, что Россия и США постоянно проводят рабочие контакты
Ушаков заявил о том, что Россия и США постоянно проводят рабочие контакты Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Личная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна в любой момент, но пока не перешла в практическую плоскость. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Она (встреча Путина и Трампа, прим. URA.RU) возможна в любой момент», — сообщил Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в telegram-канале последнего. Помощник президента отметил, что пока встреча пока не перешла в практическую плоскость, однако Россия и США постоянно осуществляют рабочие контакты.

Ранее Путин заявил, что всегда открыт к любым встречам, в том числе с Трампом. Он отмечал, что встреча с американским президентом вполне возможна и будет подготовлена с удовольствием. Слова главы России передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Личная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна в любой момент, но пока не перешла в практическую плоскость. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Она (встреча Путина и Трампа, прим. URA.RU) возможна в любой момент», — сообщил Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в telegram-канале последнего. Помощник президента отметил, что пока встреча пока не перешла в практическую плоскость, однако Россия и США постоянно осуществляют рабочие контакты. Ранее Путин заявил, что всегда открыт к любым встречам, в том числе с Трампом. Он отмечал, что встреча с американским президентом вполне возможна и будет подготовлена с удовольствием. Слова главы России передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...