Ушаков: встреча Путина и Трампа возможна в любой момент

Личная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна в любой момент, но пока не перешла в практическую плоскость. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Она (встреча Путина и Трампа, прим. URA.RU) возможна в любой момент», — сообщил Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в telegram-канале последнего. Помощник президента отметил, что пока встреча пока не перешла в практическую плоскость, однако Россия и США постоянно осуществляют рабочие контакты.
Ранее Путин заявил, что всегда открыт к любым встречам, в том числе с Трампом. Он отмечал, что встреча с американским президентом вполне возможна и будет подготовлена с удовольствием. Слова главы России передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.