Сергей Жуков из «Руки вверх» признан угрозой для Украины

Сергей Жуков, возглавляющий музыкальный коллектив «Руки вверх», был включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (сайт признан экстремистским в РФ). Об этом стало известно из данных сайта.
«На сайте указано, что Жуков давал концерты в Крыму. Он был добавлен в базу сайта в апреле 2024 года», — передает ТАСС со ссылкой на базу данных.
Сегодня стало известно, что российский режиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины. Также его фамилия была внесена в перечень украинского интернет-ресурса «Миротворец». Кроме него недавно туда попали звезды российского футбола: Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов.
* «Миротворец» — сайт признан экстремистским в РФ
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