Сергей Жуков из «Руки вверх» признан угрозой для Украины

Сергей Жуков внесен в базу «Миротворца»*
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Сергея Жукова признали угрозой для Украины из-за того, что певец выступал с концертами в Крыму
Сергея Жукова признали угрозой для Украины из-за того, что певец выступал с концертами в Крыму Фото:

Сергей Жуков, возглавляющий музыкальный коллектив «Руки вверх», был включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (сайт признан экстремистским в РФ). Об этом стало известно из данных сайта.

«На сайте указано, что Жуков давал концерты в Крыму. Он был добавлен в базу сайта в апреле 2024 года», — передает ТАСС со ссылкой на базу данных.

Сегодня стало известно, что российский режиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины. Также его фамилия была внесена в перечень украинского интернет-ресурса «Миротворец». Кроме него недавно туда попали звезды российского футбола: Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов.

* «Миротворец» — сайт признан экстремистским в РФ

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Сергей Жуков, возглавляющий музыкальный коллектив «Руки вверх», был включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (сайт признан экстремистским в РФ). Об этом стало известно из данных сайта. «На сайте указано, что Жуков давал концерты в Крыму. Он был добавлен в базу сайта в апреле 2024 года», — передает ТАСС со ссылкой на базу данных. Сегодня стало известно, что российский режиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины. Также его фамилия была внесена в перечень украинского интернет-ресурса «Миротворец». Кроме него недавно туда попали звезды российского футбола: Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов. * «Миротворец» — сайт признан экстремистским в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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