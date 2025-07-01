Кремль отреагировал на удары по Донецку и Луганску

Украина продолжает атаковать мирные города. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на ночные удары ВСУ по Донецку и Луганску.
«Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам. Мы решительно это осуждаем. Естественно, наши военные принимают меры для того, чтобы подобные риски минимизировать», — заявил Песков.
ВСУ в ночь на 1 июля ударили британскими ракетами Storm Shadow по центру Донецка, в Луганске была массированная атака дронов. Перед этим российские военные освободили всю территорию ЛНР.
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