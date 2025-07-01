Кремль отреагировал на удары по Донецку и Луганску

Песков осудил ночные удары ВСУ по Донецку и Луганску
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия решительно осуждает удары по мирным городам, заявил Дмитрий Песков
Россия решительно осуждает удары по мирным городам, заявил Дмитрий Песков Фото:

Украина продолжает атаковать мирные города. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на ночные удары ВСУ по Донецку и Луганску.

«Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам. Мы решительно это осуждаем. Естественно, наши военные принимают меры для того, чтобы подобные риски минимизировать», — заявил Песков.

ВСУ в ночь на 1 июля ударили британскими ракетами Storm Shadow по центру Донецка, в Луганске была массированная атака дронов. Перед этим российские военные освободили всю территорию ЛНР.

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Украина продолжает атаковать мирные города. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на ночные удары ВСУ по Донецку и Луганску. «Продолжаются удары со стороны киевского режима по мирным городам. Мы решительно это осуждаем. Естественно, наши военные принимают меры для того, чтобы подобные риски минимизировать», — заявил Песков. ВСУ в ночь на 1 июля ударили британскими ракетами Storm Shadow по центру Донецка, в Луганске была массированная атака дронов. Перед этим российские военные освободили всю территорию ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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