До этого Хабиб Нурмагомедов выплатил налоговой 302 млн рублей, пишет Shot
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен налоговой почти 2 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«По данным SHOT, Хабиб снова должен денег российской налоговой, на этот раз всего 1,8 млн рублей», — написано в материале. Ранее боец закрыл долг в 302 млн рублей.
Предыдущие долги он закрыл после того, как против него возбудили исполнительное производство. Также тогда были заблокированы счета Нурмагомедова.
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