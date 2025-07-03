Налоговая выставила Хабибу Нурмагомедову огромный счет

Shot: Нурмагомедов должен налоговой 1,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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До этого Хабиб Нурмагомедов выплатил налоговой 302 млн рублей, пишет Shot
До этого Хабиб Нурмагомедов выплатил налоговой 302 млн рублей, пишет Shot Фото:

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен налоговой почти 2 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«По данным SHOT, Хабиб снова должен денег российской налоговой, на этот раз всего 1,8 млн рублей», — написано в материале. Ранее боец закрыл долг в 302 млн рублей.

Предыдущие долги он закрыл после того, как против него возбудили исполнительное производство. Также тогда были заблокированы счета Нурмагомедова.

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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен налоговой почти 2 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «По данным SHOT, Хабиб снова должен денег российской налоговой, на этот раз всего 1,8 млн рублей», — написано в материале. Ранее боец закрыл долг в 302 млн рублей. Предыдущие долги он закрыл после того, как против него возбудили исполнительное производство. Также тогда были заблокированы счета Нурмагомедова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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