Скончался главный голос радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

Сегодня скончался ведущий радио «Комсомольская правда», главный его голос Михаил Антонов. Ему было 49 лет. Об этом сообщили его коллеги из газеты.
«Сегодня Миши не стало. Ему было всего 49 лет. Но его голос навсегда останется в эфире радио „Комсомольская правда“», — говорится в материале газеты.
Его коллеги отметили, что первый раз знаковую фразу «Здравствуйте-здравствуйте, друзья, в эфире радио Комсомольская правда» Антонов произнес 16 февраля 2009 года. Радиоведущий вел программы и некоторые слушатели даже звонили и писали ему сообщения, в которых благодарили мужчину за поддержку и даже спасение жизни. Голос и манера общения Михаила Антонова моментально располагали к себе, он поднимал настроение и поддерживал своих слушателей.
Однако, Антонов мог и не стать радиоведущим. Изначально он закончил медицинское училище, позже — во время военной службы — его отправили в Чечню и он больше года находился в медицинской роте, а далее работал на гражданке обычным фельдшером. Только после этого пути мужчина пришел на радио.
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