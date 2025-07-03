Многие украинские военнослужащие выражают благодарность российским бойцам за спасение с передовой. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Они (пленные), в большинстве своём, всегда говорят слова огромной благодарности. Они очень благодарны, потому что они понимают, что вывести пленного с передовой это очень тяжело. Потому что их же собратья пытаются сделать все для того, чтобы их убить», — рассказал Алаудинов РИА Новости.
Алаудинов отметил, что попытка украинских солдат сдаться в плен сопряжена с серьезной угрозой для их жизни. На линии соприкосновения существуют случаи, когда сослуживцы по ВСУ пытаются не допустить сдачи в плен, а иногда даже открывают огонь по своим, чтобы предотвратить их пленение. Процесс вывода украинских военнослужащих с передовой требует значительных усилий и сопряжен с рисками. После попадания в плен многие из них отмечают, что российские военные фактически спасли им жизнь, выведя из зоны постоянных боестолкновений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.