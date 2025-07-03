«Сделать все, чтоб убить»: Алаудинов рассказал, почему бойцы ВСУ благодарят российских военных

Алаудинов: украинцы в плену благодарят российских военных за вывод с передовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс вывода украинских военнослужащих с передовой требует значительных усилий
Процесс вывода украинских военнослужащих с передовой требует значительных усилий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многие украинские военнослужащие выражают благодарность российским бойцам за спасение с передовой. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Они (пленные), в большинстве своём, всегда говорят слова огромной благодарности. Они очень благодарны, потому что они понимают, что вывести пленного с передовой это очень тяжело. Потому что их же собратья пытаются сделать все для того, чтобы их убить», — рассказал Алаудинов РИА Новости.

Алаудинов отметил, что попытка украинских солдат сдаться в плен сопряжена с серьезной угрозой для их жизни. На линии соприкосновения существуют случаи, когда сослуживцы по ВСУ пытаются не допустить сдачи в плен, а иногда даже открывают огонь по своим, чтобы предотвратить их пленение. Процесс вывода украинских военнослужащих с передовой требует значительных усилий и сопряжен с рисками. После попадания в плен многие из них отмечают, что российские военные фактически спасли им жизнь, выведя из зоны постоянных боестолкновений.

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Многие украинские военнослужащие выражают благодарность российским бойцам за спасение с передовой. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Они (пленные), в большинстве своём, всегда говорят слова огромной благодарности. Они очень благодарны, потому что они понимают, что вывести пленного с передовой это очень тяжело. Потому что их же собратья пытаются сделать все для того, чтобы их убить», — рассказал Алаудинов РИА Новости. Алаудинов отметил, что попытка украинских солдат сдаться в плен сопряжена с серьезной угрозой для их жизни. На линии соприкосновения существуют случаи, когда сослуживцы по ВСУ пытаются не допустить сдачи в плен, а иногда даже открывают огонь по своим, чтобы предотвратить их пленение. Процесс вывода украинских военнослужащих с передовой требует значительных усилий и сопряжен с рисками. После попадания в плен многие из них отмечают, что российские военные фактически спасли им жизнь, выведя из зоны постоянных боестолкновений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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