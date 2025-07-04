Зеленский поднял тему совместного военного производства в разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп обсудили тему совместного военного производства. Это произошло во время телефонного разговора, о чем сообщил сам Зеленский.
"Говорили также подробно о способностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой", — написал Зеленский в своем telegram-канале. При этом он отметил, что его особенно интересует вопрос выпуска беспилотников.
Ранее Зеленский заявил, что документы о совместном производстве уже подписаны с рядом американских компаний. Об этом он сообщил во время визита в Данию. Зеленский отметил, что хочет, чтобы в его армию поступали сотни тысяч дронов каждый год.
Днем ранее, 3 июля, Трамп переговорил с главой РФ Владимиром Путиным. Главными темами стали украинский кризис, а именно пути его решения, а также ситуация на Ближнем Востоке. Подробнее о том, как прошли переговоры — в материале URA.RU.
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