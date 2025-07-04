Зеленский поднял тему совместного военного производства в разговоре с Трампом

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Владимир Зеленский переговорил с Трампом после разговора с Путиным
Владимир Зеленский переговорил с Трампом после разговора с Путиным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп обсудили тему совместного военного производства. Это произошло во время телефонного разговора, о чем сообщил сам Зеленский. 

"Говорили также подробно о способностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой", — написал Зеленский в своем telegram-канале. При этом он отметил, что его особенно интересует вопрос выпуска беспилотников. 

 Ранее Зеленский заявил, что документы о совместном производстве уже подписаны с рядом американских компаний. Об этом он сообщил во время визита в Данию. Зеленский отметил, что хочет, чтобы в его армию поступали сотни тысяч дронов каждый год. 

Днем ранее, 3 июля, Трамп переговорил с главой РФ Владимиром Путиным. Главными темами стали украинский кризис, а именно пути его решения, а также ситуация на Ближнем Востоке. Подробнее о том, как прошли переговоры — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп обсудили тему совместного военного производства. Это произошло во время телефонного разговора, о чем сообщил сам Зеленский.  "Говорили также подробно о способностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой", — написал Зеленский в своем telegram-канале. При этом он отметил, что его особенно интересует вопрос выпуска беспилотников.   Ранее Зеленский заявил, что документы о совместном производстве уже подписаны с рядом американских компаний. Об этом он сообщил во время визита в Данию. Зеленский отметил, что хочет, чтобы в его армию поступали сотни тысяч дронов каждый год.  Днем ранее, 3 июля, Трамп переговорил с главой РФ Владимиром Путиным. Главными темами стали украинский кризис, а именно пути его решения, а также ситуация на Ближнем Востоке. Подробнее о том, как прошли переговоры — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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