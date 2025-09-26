Трамп не нашел ничего необычного во встрече главы Пентагона с сотнями генералов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего примечательного в запланированной на следующую неделю встрече министра обороны Пита Хегсета с сотнями генералов и адмиралов американских вооруженных сил. По его словам, это нормальная ситуация.
«У нас лучшее [военное] снаряжение в мире. Мы продаем его другим странам. Многие генералы хотят быть здесь, они хотят посмотреть на это», — заявил Трамп. Его слова прозвучали в прямом эфире, который вел youtube-канал Белого дома. При этом Трамп отметил, что США хорошо ладят с генералами и адмиралами. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также выразил удивление по поводу повышенного внимания средств массовой информации к предстоящей встрече Хегсета с высшими военными чинами. По его словам, журналистское стремление придать этому событию столь значительный резонанс кажется ему необычным и странным.
Ранее сообщалось, что Хегсет созвал внеочередное совещание с участием высшего руководства вооруженных сил США. Для участия во встрече были приглашены сотни офицеров, начиная с бригадных генералов и выше, среди которых присутствуют командующие из различных мировых регионов.
