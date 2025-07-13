В Бурятии катер поранил винтом плавающего в озере мужчину

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Лодка наехала на мужчину, когда он вынырнул из воды (архивное фото)
Лодка наехала на мужчину, когда он вынырнул из воды (архивное фото) Фото:

В Бурятии на Гусином озере катер наехал на плавающего в водоеме мужчину. В результате чего винтом судна он поранил мужчине лицо и плечо. Об этом пишет издание Life.ru.

«Мужчина, купавшийся в Гусином озере в Бурятии, получил тяжелые рваные раны лица и плеча после того, как по нему прошелся винт катера», — сказано в материале Life. Сообщается, что инцидент случился во время, когда мужчина решил вынырнуть из воды.

Пострадавшего немедленно доставили в Гусиноозерскую больницу. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Сейчас специалисты проводят проверку. Водитель катера задержан.

Ранее стало известно о ЧП на Волге в районе Красноглинского района Самары. Там опрокинулся самодельный плавучий дом с четырьмя пассажирами на борту. Трем из четырех находившихся в доме людей удалось выжить. Судьба четвертого пассажира остается неизвестной.

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В Бурятии на Гусином озере катер наехал на плавающего в водоеме мужчину. В результате чего винтом судна он поранил мужчине лицо и плечо. Об этом пишет издание Life.ru. «Мужчина, купавшийся в Гусином озере в Бурятии, получил тяжелые рваные раны лица и плеча после того, как по нему прошелся винт катера», — сказано в материале Life. Сообщается, что инцидент случился во время, когда мужчина решил вынырнуть из воды. Пострадавшего немедленно доставили в Гусиноозерскую больницу. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Сейчас специалисты проводят проверку. Водитель катера задержан. Ранее стало известно о ЧП на Волге в районе Красноглинского района Самары. Там опрокинулся самодельный плавучий дом с четырьмя пассажирами на борту. Трем из четырех находившихся в доме людей удалось выжить. Судьба четвертого пассажира остается неизвестной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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