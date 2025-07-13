В Бурятии катер поранил винтом плавающего в озере мужчину

В Бурятии на Гусином озере катер наехал на плавающего в водоеме мужчину. В результате чего винтом судна он поранил мужчине лицо и плечо. Об этом пишет издание Life.ru.
«Мужчина, купавшийся в Гусином озере в Бурятии, получил тяжелые рваные раны лица и плеча после того, как по нему прошелся винт катера», — сказано в материале Life. Сообщается, что инцидент случился во время, когда мужчина решил вынырнуть из воды.
Пострадавшего немедленно доставили в Гусиноозерскую больницу. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Сейчас специалисты проводят проверку. Водитель катера задержан.
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