ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую и Курскую области

Российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«С 13:10 мск до 13:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Три беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской.
Ранее сообщалось, что здание суда в Белгороде подверглось атаке двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате происшествия ранения получил один гражданский.
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