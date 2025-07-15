ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую и Курскую области

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Три беспилотника были сбиты над Белгородской областью
Три беспилотника были сбиты над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С 13:10 мск до 13:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Три беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской.

Ранее сообщалось, что здание суда в Белгороде подверглось атаке двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате происшествия ранения получил один гражданский.

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Российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «С 13:10 мск до 13:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Три беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской. Ранее сообщалось, что здание суда в Белгороде подверглось атаке двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате происшествия ранения получил один гражданский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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