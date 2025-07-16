Гражданин Германии сбежал из страны, чтобы переехать в Челябинскую область

Гражданину Германии оформили разрешение на временное проживание в Магнитогорске Челябинской области. Он обратился в управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону с соответствующим заявлением. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области приняли документы на разрешение на временное проживание в РФ у гражданина Германии 1984 года рождения. Павел родился в Казахстане, но в несовершеннолетнем возрасте уехал с родителями в Германию, где прожил 25 лет», — сообщили в пресс-службе.
Гражданин Германии приехал в Россию в 2022 году, живет в Магнитогорске и воспитывает сына. Он нарушил миграционное законодательство, пока находился в РФ. Но вовремя обратился с заявлением о выдаче разрешения. Сейчас принято семь заявлений от иностранных граждан, прибывших из дальнего зарубежья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!