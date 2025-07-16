Гражданин Германии сбежал из страны, чтобы переехать в Челябинскую область

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Гражданин Германии живет в Магнитогорске, воспитывает сына
Гражданин Германии живет в Магнитогорске, воспитывает сына Фото:

Гражданину Германии оформили разрешение на временное проживание в Магнитогорске Челябинской области. Он обратился в управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону с соответствующим заявлением. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области приняли документы на разрешение на временное проживание в РФ у гражданина Германии 1984 года рождения. Павел родился в Казахстане, но в несовершеннолетнем возрасте уехал с родителями в Германию, где прожил 25 лет», — сообщили в пресс-службе.

Гражданин Германии приехал в Россию в 2022 году, живет в Магнитогорске и воспитывает сына. Он нарушил миграционное законодательство, пока находился в РФ. Но вовремя обратился с заявлением о выдаче разрешения. Сейчас принято семь заявлений от иностранных граждан, прибывших из дальнего зарубежья.

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Гражданину Германии оформили разрешение на временное проживание в Магнитогорске Челябинской области. Он обратился в управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по региону с соответствующим заявлением. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области приняли документы на разрешение на временное проживание в РФ у гражданина Германии 1984 года рождения. Павел родился в Казахстане, но в несовершеннолетнем возрасте уехал с родителями в Германию, где прожил 25 лет», — сообщили в пресс-службе. Гражданин Германии приехал в Россию в 2022 году, живет в Магнитогорске и воспитывает сына. Он нарушил миграционное законодательство, пока находился в РФ. Но вовремя обратился с заявлением о выдаче разрешения. Сейчас принято семь заявлений от иностранных граждан, прибывших из дальнего зарубежья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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