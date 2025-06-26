Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев

Отсрочка от призыва в армию для старообрядцев продлена до 2030. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. №256 „О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу“ <...> изменение, заменив в пункте 1 слова „в 2020-2025 годах“ словами „в 2020-2030 годах“», — говорится в указе президента РФ на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что указ вступает в силу с 26 июня.
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