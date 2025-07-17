Минцифры расширяет перечень IT-специальностей для отсрочки от армии и упрощает процедуру получения отсрочки для молодых специалистов. Документ опубликован на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, теперь выпускники аккредитованных IT-компаний смогут претендовать на отсрочку от армии даже в случае, если на момент формирования списков Минцифры у них еще нет на руках диплома о высшем образовании. Достаточно завершить обучение, а сам диплом можно будет предоставить позже непосредственно в призывную комиссию.
Существенное нововведение — расширение списка специальностей, дающих право на отсрочку. В перечень войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии», а также ряд других востребованных специальностей.
Компании, направляющие списки сотрудников для получения отсрочки, теперь должны будут указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Для IT-специалистов с иностранными дипломами потребуется предоставить Минцифры подтверждение оснований для признания этих документов. Важно отметить, что новые правила не затрагивают осенний призыв 2025 года. Изменения начнут действовать с последующих призывных кампаний, что даст компаниям и специалистам время подготовиться к переходу на новые стандарты.
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