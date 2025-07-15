Врач рассказала, почему люди болеют ОРВИ даже летом

Летом провоцирующими факторами ОРВИ могут быть переохлаждение организма из-за плавания в водоемах, резкие перепады температуры на улице и в помещении из-за использования кондиционера. Об этом рассказала врач-терапевт СберЗдоровья, врач-невролог Полина Лепилова.
«В зависимости от сезона меняются лишь факторы, которые провоцируют болезнь. Летом к ним относятся переохлаждение организма из-за плавания в водоемах особенно при резком погружении, а также перепады температуры на улице и в помещении из-за использования кондиционера», — поделилась Лепилова с URA.RU.
Кроме того врач отметила, что симптомы вирусных заболеваний остаются теми же: насморк, заложенность носа, першение и боль в горле, кашель, а также повышение температуры, слабость, головная боль. Если простуда протекает более 7 дней и присоединяются новые симптомы, то это повод для экстренного обращения к врачу.
Ранее врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов раскрыл неочевидную опасность сна под вентилятором. Он заявил, что вентилятор способен пересушивать слизистые носа и горла, снижая их защитные функции, и вызывать местное переохлаждение, что повышает восприимчивость к вирусам (например, к ОРВИ). Поэтому врач советует не направлять вентилятор прямо на себя или использовать режим вращения.
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