Ударит или нет: что ждать от магнитных бурь и давления 21 июля 2025

Лаборатория солнечной астрономии: 21 июля шанс спокойной магнитосферы — 87%
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Конец июля даст передышку метеозависимым
Конец июля даст передышку метеозависимым Фото:

К середине июля 2025 года магнитная обстановка оставалась спокойной. Серьезных возмущений не было, солнечная активность держалась на низком уровне, а метеочувствительные могли выдохнуть. Но что будет 21 июля, не изменится ли ситуация и ждать ли бурю — рассказываем в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в июле 2025

Июль начался без особых сюрпризов со стороны Солнца. Активность светила оставалась невысокой: 16 июля геомагнитный индекс Kp был всего 3,67, что означает спокойную магнитосферу без угрозы для Земли.

17 июля астрономы зафиксировали две небольшие вспышки класса C. Первая (C1.6) началась в 00:04 по московскому времени и завершилась через 13 минут. Вторая (C2.3) произошла сразу после, в 00:17, и длилась 26 минут. Эти вспышки не влияют на магнитное поле Земли и не вызывают магнитных бурь.

18 июля Солнце вело себя спокойно, без заметных вспышек. 19 июля вечером, в 19:39 по московскому времени, была зафиксирована слабая вспышка класса C2.1. Она тоже не принесла угроз и не отразилась на работе связи и навигации.

Прогноз магнитных бурь на три дня
Прогноз магнитных бурь на три дня
Фото:

Прогноз магнитных бурь на 21 июля 2025

21 июля магнитосфера Земли останется очень спокойной:

  • Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. Вероятность легкой возмущенности — 10%.
  • Магнитный индекс составит 1–2 балла (это считается «зелёным» уровнем, максимально спокойным).

Так что солнечная активность не повлияет на самочувствие метеозависимых, связь и навигация будут работать стабильно, природа даст передышку даже самым чувствительным.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на поток заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце во время вспышек. Эти частицы, долетая до Земли, сталкиваются с ее магнитным полем и вызывают колебания. Для людей это может значить помехи связи, сбои навигации и дискомфорт у чувствительных к погоде людей.

Бури классифицируются по шкале геомагнитного индекса Kp от 0 до 9:

  •  0–2 — «зеленый» уровень, спокойное магнитное поле. 
  • 3 — слегка повышенная активность, обычно незаметная.
  • 4 — «оранжевый» уровень, магнитосфера возбуждена. 
  • 5 — «красный» уровень, начинаются магнитные бури.
  • 6–9 — сильные и очень сильные бури, которые могут влиять на энергосистемы и работу спутников.

Слабые бури обычно проходят незаметно для людей. Сильные могут влиять на технику и самочувствие, но случаются нечасто.

Как защититься от магнитных бурь

Полностью защититься от магнитных бурь невозможно, но можно смягчить их влияние на самочувствие и ритм жизни:

  • Больше воды и легкая еда. Это снижает головные боли и чувство усталости.
  • Сон и режим. Высыпайтесь и ложитесь спать в одно время, чтобы поддержать организм. 
  • Меньше стресса и физической нагрузки в пиковые дни. Если ожидается буря, не планируйте тяжелых дел.
  • Прогулки на свежем воздухе. Они помогают организму адаптироваться.
  • Контроль давления. При склонности к гипертонии проверяйте показатели и вовремя принимайте лекарства.
  • Ограничьте кофе и алкоголь. Они могут усиливать головные боли и скачки давления.

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К середине июля 2025 года магнитная обстановка оставалась спокойной. Серьезных возмущений не было, солнечная активность держалась на низком уровне, а метеочувствительные могли выдохнуть. Но что будет 21 июля, не изменится ли ситуация и ждать ли бурю — рассказываем в материале URA.RU. Солнечные вспышки в июле 2025 Июль начался без особых сюрпризов со стороны Солнца. Активность светила оставалась невысокой: 16 июля геомагнитный индекс Kp был всего 3,67, что означает спокойную магнитосферу без угрозы для Земли. 17 июля астрономы зафиксировали две небольшие вспышки класса C. Первая (C1.6) началась в 00:04 по московскому времени и завершилась через 13 минут. Вторая (C2.3) произошла сразу после, в 00:17, и длилась 26 минут. Эти вспышки не влияют на магнитное поле Земли и не вызывают магнитных бурь. 18 июля Солнце вело себя спокойно, без заметных вспышек. 19 июля вечером, в 19:39 по московскому времени, была зафиксирована слабая вспышка класса C2.1. Она тоже не принесла угроз и не отразилась на работе связи и навигации. Прогноз магнитных бурь на 21 июля 2025 21 июля магнитосфера Земли останется очень спокойной: Так что солнечная активность не повлияет на самочувствие метеозависимых, связь и навигация будут работать стабильно, природа даст передышку даже самым чувствительным. Что такое магнитные бури Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на поток заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце во время вспышек. Эти частицы, долетая до Земли, сталкиваются с ее магнитным полем и вызывают колебания. Для людей это может значить помехи связи, сбои навигации и дискомфорт у чувствительных к погоде людей. Бури классифицируются по шкале геомагнитного индекса Kp от 0 до 9: Слабые бури обычно проходят незаметно для людей. Сильные могут влиять на технику и самочувствие, но случаются нечасто. Как защититься от магнитных бурь Полностью защититься от магнитных бурь невозможно, но можно смягчить их влияние на самочувствие и ритм жизни:
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