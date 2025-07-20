Ударит или нет: что ждать от магнитных бурь и давления 21 июля 2025

К середине июля 2025 года магнитная обстановка оставалась спокойной. Серьезных возмущений не было, солнечная активность держалась на низком уровне, а метеочувствительные могли выдохнуть. Но что будет 21 июля, не изменится ли ситуация и ждать ли бурю — рассказываем в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в июле 2025
Июль начался без особых сюрпризов со стороны Солнца. Активность светила оставалась невысокой: 16 июля геомагнитный индекс Kp был всего 3,67, что означает спокойную магнитосферу без угрозы для Земли.
17 июля астрономы зафиксировали две небольшие вспышки класса C. Первая (C1.6) началась в 00:04 по московскому времени и завершилась через 13 минут. Вторая (C2.3) произошла сразу после, в 00:17, и длилась 26 минут. Эти вспышки не влияют на магнитное поле Земли и не вызывают магнитных бурь.
18 июля Солнце вело себя спокойно, без заметных вспышек. 19 июля вечером, в 19:39 по московскому времени, была зафиксирована слабая вспышка класса C2.1. Она тоже не принесла угроз и не отразилась на работе связи и навигации.
Прогноз магнитных бурь на 21 июля 2025
21 июля магнитосфера Земли останется очень спокойной:
- Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. Вероятность легкой возмущенности — 10%.
- Магнитный индекс составит 1–2 балла (это считается «зелёным» уровнем, максимально спокойным).
Так что солнечная активность не повлияет на самочувствие метеозависимых, связь и навигация будут работать стабильно, природа даст передышку даже самым чувствительным.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на поток заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце во время вспышек. Эти частицы, долетая до Земли, сталкиваются с ее магнитным полем и вызывают колебания. Для людей это может значить помехи связи, сбои навигации и дискомфорт у чувствительных к погоде людей.
Бури классифицируются по шкале геомагнитного индекса Kp от 0 до 9:
- 0–2 — «зеленый» уровень, спокойное магнитное поле.
- 3 — слегка повышенная активность, обычно незаметная.
- 4 — «оранжевый» уровень, магнитосфера возбуждена.
- 5 — «красный» уровень, начинаются магнитные бури.
- 6–9 — сильные и очень сильные бури, которые могут влиять на энергосистемы и работу спутников.
Слабые бури обычно проходят незаметно для людей. Сильные могут влиять на технику и самочувствие, но случаются нечасто.
Как защититься от магнитных бурь
Полностью защититься от магнитных бурь невозможно, но можно смягчить их влияние на самочувствие и ритм жизни:
- Больше воды и легкая еда. Это снижает головные боли и чувство усталости.
- Сон и режим. Высыпайтесь и ложитесь спать в одно время, чтобы поддержать организм.
- Меньше стресса и физической нагрузки в пиковые дни. Если ожидается буря, не планируйте тяжелых дел.
- Прогулки на свежем воздухе. Они помогают организму адаптироваться.
- Контроль давления. При склонности к гипертонии проверяйте показатели и вовремя принимайте лекарства.
- Ограничьте кофе и алкоголь. Они могут усиливать головные боли и скачки давления.
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